В Гродно мужчина умер от отравления толуолом при покраске гаража

12 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Отравление парами краски стало причиной смерти мужчины в Гродно. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель управления ГКСЭ по Гродненской области Елена Мисюкевич.

Мужчина 1994 года рождения приобрел гараж, сам занимался покраской в смотровой яме. В то время на улице стояла жаркая погода, вентиляция в замкнутом помещении была плохой. Мужчину обнаружили мертвым. Чтобы установить причину смерти, была назначена судебная медицинская экспертиза в управление Государственного комитета судебных экспертиз по Гродненской области.

"Согласно выводам судебного эксперта причиной смерти стало острое ингаляционное отравление толуолом. Он являлся компонентом растворителя используемой краски. Причем обнаруженная его концентрация в крови умершего почти в десять раз превышала токсическую. В судебно-медицинской практике такие случаи редкость", - рассказала Елена Мисюкевич.

Ингаляционное отравление при работе с краской чаще всего вызывается воздействием на человеческий организм летучих органических соединений - ацетона, толуола, бензина и других, входящих в состав растворителей алкидных красок - уайт-спирита, сольвента, олифы и других. Наиболее известный подвид алкидных красок - масляные краски. Отличительная их особенность - длительное время высыхания с испарением с их поверхности токсических веществ. Токсическим действием обладают также смывки и некоторые грунтовки, особенно алкидные.

Наиболее безопасными остаются краски эмульсионные и дисперсные, водорастворимые. Дело в том, что их основа - чистая вода, которая не навредит ни про испарении, ни при высыхании.

"На каждой емкости с лакокрасочным изделием имеются рекомендации по применению, которым необходимо строго следовать. К интоксикации могут привести единовременная окраска поверхностей больших площадей, проведение покрасочных работ в помещении с плохой вентиляцией, проведение таких работ при повышенной температуре воздуха, что способствует ускоренному испарению химических соединений, отсутствие средств защиты", - рассказала заместитель начальника управления лабораторных исследований вещественных доказательств биологического характера управления ГКСЭ по Гродненской области Светлана Мизенкова. Она подчеркнула, что к трагедии чаще всего приводят невнимательность и несоблюдение техники безопасности.

В помещении, где ведутся покрасочные работы, должен быть обеспечен нормальный воздухообмен, обязательно надо использовать респираторы с фильтрующими элементами. Одежда, в которой выполнялась отделка, также может служить источником интоксикации и раздражений на коже, поэтому ее необходимо регулярно стирать и полоскать в чистой воде. Не стоит забывать о правилах пожарной безопасности, потому что многие краски и растворители горят очень хорошо, образуя большой объем ядовитого дыма.

Пострадавшего от интоксикации человека следует вывести на свежий воздух либо в другое помещение. Если пострадавший в сознании, необходимо дать ему обильное питье (лучше использовать негазированную минеральную воду или теплый некрепкий чай). При длительной потере сознания следует уложить человека на живот, повернув голову на бок, и немедленно обратиться за медицинской помощью.-0-