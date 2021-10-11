11 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно мужчина умер от передозировки метадоном. Наркотики ему принес пришедший в гости знакомый. Информация об этом размещена в Telegram-канале МВД, сообщает БЕЛТА.

Инцидент в Гродно произошел летом. У подъезда многоэтажки обнаружили мужчину. Прибывшие медики констатировали его смерть. По заключению эксперта, 39-летний мужчина умер от передозировки наркотиком.

"Сотрудники наркоконтроля выяснили, что в тот день погибший выпивал дома с знакомыми. Один из них - 44-летний житель Гродно - принес пакетик с метадоном и приготовил дозу для себя и хозяина квартиры. Когда последнему стало плохо, его вынесли на скамейку у подъезда и вызвали скорую", - рассказали в милиции.

Оперативники задержали 44-летнего гродненца. Во время разбирательства от потерял сознание. С острой интоксикацией психотропами его госпитализировали.

В отношении жителя Гродно за незаконный оборот наркотиков, повлекший по неосторожности смерть человека, возбуждено уголовное дело. Ему грозит от 12 до 25 лет лишения свободы.-0-