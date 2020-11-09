В Гродно мужчина упал со строящегося моста

9 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно следователи устанавливают обстоятельства смертельного травмирования мужчины. Информация об этом размещена в Telegram-канале СК, сообщает БЕЛТА.

Утром 7 ноября на территории реконструируемого моста через Неман обнаружили тело мужчины. На место выезжала следственно-оперативная группа.

По предварительной информации, причиной гибели могло стать падение с моста. Известно, что погибший увлекался роупджампингом. Раннее он неоднократно делился в соцсетях фото и видео экстремальных увлечений.

По факту произошедшего проводится проверка. -0-