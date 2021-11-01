В Гродно мужчина воткнул в спину прохожей иглу от шприца

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1 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно мужчина воткнул в спину прохожей иглу от медицинского шприца. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома. Утром 29 октября 34-летняя жительница Гродно шла на работу. Проходя через арку, она почувствовала острую боль в спине. Женщина обернулась и заметила убегающего мужчину. Оказалось, что он воткнул ей в спину иглу. О произошедшем она сообщила правоохранителям. "Подозреваемого установили. Им оказался 41-летний мужчина. Выяснилось, что он использовал иголку от медицинского шприца", - рассказали в милиции. Подозреваемый состоит на учете у психиатра. Ранее он привлекался за совершение аналогичных действий, только тогда орудием совершения преступления было шило. Действия мужчины квалифицированы по ч.3 ст.339 (хлиганство) УК.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!