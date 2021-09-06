В Гродно мужчина заправил авто по чужой банковской карте и стал фигурантом уголовного дела

6 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно мужчина заправил машину по чужой карточке. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Случаи, когда люди находят чужие банковские карты и используют их для личных целей, нередки. Правоохранители неоднократно напоминали, что за хищение денег с найденной пластиковой карты наступает уголовная ответственность.

"Однако 47-летний житель Гродно все равно решил рискнуть. В начале июня мужчина нашел пластиковую платежную карту. Он отправился на АЗС и заправил свой автомобиль на Br120", - рассказали в милиции.

Владелец карточки заметил пропажу и обратился в Октябрьское РУВД. Личность подозреваемого установили. Его действия квалифицированы по ч.1 ст. 212 (Хищение путем использования компьютерной техники) УК. Ранее мужчина был судим за грабеж.-0-