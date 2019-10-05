В Гродно мужчину избили возле ночного клуба и вывезли в багажнике за город

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гродно мужчину избили возле ночного клуба, вывезли в багажнике за город и оставили в придорожной канаве, сообщили БЕЛТА в УВД Гродненского облисполкома.

Около 5.00 4 октября на крыльце ночного клуба, расположенного по ул.Ожешко, между двумя посетителями завязалась потасовка. После непродолжительного разговора 27-летний мужчина ударил 34-летнего оппонента, который в итоге упал со ступенек. "После этого обидчик затащил пострадавшего в багажник своего авто, вывез за город и оставил в придорожной канаве возле деревни Чещевляны", - отметили в УВД.

В милицию о произошедшем сообщил свидетель инцидента. Он также описал приметы автомобиля. Спящего потерпевшего милиционеры обнаружили там, где его бросил нападавший. Серьезных повреждений мужчина не получил.

Зачинщик конфликта вернулся в клуб, где был задержан правоохранителями. Установлено, что он находился в состоянии алкогольного опьянения (1,6 промилле). В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.183 (незаконное лишение свободы) УК.-0-