17 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно на ходу загорелся погрузчик. Водитель успел выбраться и не пострадал, сообщили в БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Инцидент произошел сегодня днем на улице Брикеля. Погрузчик двигался к Девятовке со стороны Озерского шоссе в правой полосе. "В какой-то момент техника загорелась. Водитель предпринял попытки самостоятельно потушить погрузчик. Когда не получилось, вызвал МЧС", - рассказали в ГАИ.

Обстоятельства произошедшего выясняются.-0-

Фото УГАИ УВД Гродненского облисполкома