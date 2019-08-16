В Гродно на пьяного бесправника составили 8 протоколов

16 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В отношении нарушителя, который катался по Гродно пьяным и без прав, составили 8 административных протоколов. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Вечером 15 августа в дежурную службу позвонил житель Гродно. Он сообщил, что в одном из дворов по улице Дзержинского двое пьяных мужчин спорят, кто из них поедет за рулем "Опеля". Несколько минут спустя один из них решил выехать со двора, при этом несколько раз наскочив на бордюрный камень.

"Неподалеку находились сотрудники ГАИ, занимавшиеся оформлением ДТП. Наряд незамедлительно направился по указанному адресу. На перекрестке улиц Дзержинского и Терешковой инспекторы обнаружили автомобиль нарушителя", - рассказали в ГАИ.

Водитель "Опеля" на требования сотрудников ГАИ не отреагировал и попытался скрыться. Вскоре нарушителя задержали. Им оказался 34-летний мужчина, который после распития спиртных напитков решил проехаться на машине.

"От медицинского освидетельствования водитель отказался. Более того, около 10 лет назад он уже лишался права управления за нетрезвое вождение, но экзамены так и не пересдал. Теперь минимум на 3 года будет лишен возможности заниматься деятельностью, связанной с управлением автотранспортом", - отметили в ГАИ.

Всего в отношении нарушителя было составлено 8 протоколов. Он может быть оштрафован на сумму до 200 базовых величин (1БВ - Br25,5).-0-