В Гродно на пожаре нашли тело мужчины: возбуждено уголовное дело по статье "убийство"

18 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/ В Гродно следователи устанавливают обстоятельства убийства пожилого мужчины. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Гродненской области Инна Позняк.

Вечером 18 апреля во время тушения пожара в частном доме в Гродно обнаружено тело 72-летнего хозяина с телесными повреждениями. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, производится осмотр, изымаются следы и объекты.

"Установлено, что смерть мужчины носит криминальный характер", - отметила Инна Позняк. По статье "убийство" возбуждено уголовное дело.

Правоохранителями оперативно задержан подозреваемый. Им оказался 47-летний житель областного центра, который состоял в приятельских отношениях с погибшим. Все обстоятельства произошедшего выясняются. Известно, что подозреваемый находился в состоянии опьянения.-0-