В Гродно на пожаре спасен 79-летний мужчина

11 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Спасатели в Гродно вынесли из горящей квартиры пенсионера, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.

9 ноября, около 17.00, очевидец сообщил, что из окна пятиэтажки по улице Пушкина вырываются клубы дыма. Уже через несколько минут спасатели приступили к тушению пожара.

"В задымленной комнате на полу был обнаружен 79-летний мужчина. Пенсионера с маской для защиты органов дыхания вынесли на свежий воздух. Спасенный госпитализирован с отравлением продуктами горения. Состояние тяжелое", - сообщили в областном управлении МЧС.

Пожар устранили примерно за 10 минут. Жильцов соседних квартир не эвакуировали. Огонь повредил мебель в одной из комнат.

Причина случившегося устанавливается. Рассматривается версия короткого замыкания электрической грелки.-0-