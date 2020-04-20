В Гродно на пожаре спасли 72-летнего мужчину

20 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно из горящей квартиры вынесли пенсионера, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.
Около 17.00 19 апреля очевидец сообщил в службу 101 о пожаре в девятиэтажке по улице Домбровского. Прибывшие спасатели обнаружили небольшое задымление в одном из подъездов. Источник возгорания находился в квартире на верхнем этаже.
"В спальной комнате на тлеющей кровати бойцы МЧС обнаружили пострадавшего. Надев на мужчину маску для защиты органов дыхания, его вынесли на чистый воздух и передали бригаде скорой медицинской помощи", - сообщили в областном управлении МЧС. С ожогами 10-12% тела и отравлением продуктами горения 72-летнего пенсионера госпитализировали.
В момент происшествия мужчина находился дома один, его супруга была в гостях. Вероятнее всего, к пожару привело неосторожное курение. Огонь повредил матрас, постельные принадлежности, закопчены стены. Соседей не эвакуировали.-0-