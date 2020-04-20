В Гродно на пожаре спасли 72-летнего мужчину

20 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно из горящей квартиры вынесли пенсионера, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.

Около 17.00 19 апреля очевидец сообщил в службу 101 о пожаре в девятиэтажке по улице Домбровского. Прибывшие спасатели обнаружили небольшое задымление в одном из подъездов. Источник возгорания находился в квартире на верхнем этаже.

Фото Гродненского областного управления МЧС

"В спальной комнате на тлеющей кровати бойцы МЧС обнаружили пострадавшего. Надев на мужчину маску для защиты органов дыхания, его вынесли на чистый воздух и передали бригаде скорой медицинской помощи", - сообщили в областном управлении МЧС. С ожогами 10-12% тела и отравлением продуктами горения 72-летнего пенсионера госпитализировали.

В момент происшествия мужчина находился дома один, его супруга была в гостях. Вероятнее всего, к пожару привело неосторожное курение. Огонь повредил матрас, постельные принадлежности, закопчены стены. Соседей не эвакуировали.-0-