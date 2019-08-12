В Гродно на пожаре спасли женщину: ее нашли в горящем кресле

12 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно в многоквартирном доме спасли пенсионерку, которую обнаружили в горящем кресле, сообщили БЕЛТА в Гродненском областном управлении МЧС.

О пожаре по переулку Доватора 11 августа сообщили очевидцы. Горела квартира на четвертом этаже.

"Дверь вскрыли. Их встретил хозяин, который плохо ориентировался в пространстве. Бойцы МЧС помогли ему выйти и начали осматривать задымленную квартиру. В одной из комнат в горевшем кресле находилась жена хозяина", - рассказали в областном управлении МЧС.

Фото Гродненского областного управления МЧС

Женщину вынесли на свежий воздух и передали медикам. 59-летнюю пенсионерку с ожогами и отравлением продуктами горения госпитализировали.

Причина пожара устанавливается. Основная рассматриваемая версия - неосторожное обращение с огнем при курении. К слову, два года назад в этой квартире уже происходил пожар. Однако правильных выводов хозяева так и не сделали.-0-