14 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно на пожаре в многоэтажке спасли мужчину, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.

Около 23.30 13 апреля очевидец сообщил о пожаре в пятиэтажке по ул.Кленовой в областном центре. Подъезд был заполнен дымом. Прибывшие спасатели обнаружили возгорание в квартире на втором этаже. Дверь оказалась заперта изнутри. На стук никто не отзывался - дверь вскрыли. В горящем жилище на балконе бойцы МЧС обнаружили сидящим мужчину 1967 года рождения.

"Возгорание ликвидировали, а погорельца, используя маску для защиты органов дыхания, вывели на чистый воздух и передали медикам. С диагнозом "отравление продуктами горения" пострадавший госпитализирован", - сообщили в областном управлении МЧС. Кроме того, с расположенных выше этажей эвакуировали еще четырех жильцов.

Огонь повредил диван, кресло, постельные принадлежности. Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с огнем при курении.-0-