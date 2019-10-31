В Гродно на рабочего упала бобина весом более 1 т: мужчина погиб

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гродно следователи устанавливают обстоятельства смертельного травмирования рабочего, который погиб при разгрузочных работах в одной из строительных организаций города, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

По предварительным данным, с автокрана сорвалась бобина весом более 1 т, которая упала на стоящего рядом 55-летнего рабочего. От полученных травм мужчина скончался на месте.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Привлечены специалисты Гродненского областного управления Департамента государственной инспекции труда для осмотра и исследования состояния подъемных устройств и механизмов.

Следователи устанавливают, соблюдались ли требования охраны труда и техники безопасности как организацией, так и самим рабочим, изымается регламентирующая документация по данному вопросу. Оценивается правомерность действий работников, которым была поручена разгрузка. Выяснение всех обстоятельств продолжается.-0-