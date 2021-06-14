В Гродно на реке спасли 18-летнего парня

14 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно на Немане спасатели ОСВОД достали из воды 18-летнего парня. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Гродненской областной организации Белорусского республиканского общества спасания на водах.

Инцидент произошел в районе центральной спасательной станции 11 июня. "Молодой человек заплыл за буйки и практически сразу ушел под воду. Это заметили спасатели. Тонущего спасли. Он находился в состоянии опьянения", - рассказали в областной организации ОСВОД.

Спасатели напоминают, что алкоголь и отдых на воде несовместимы. Также для купания лучше выбирать водоемы, где есть спасательные станции и посты. Там обеспечено дежурство спасателей, а также проверяются состояние дна и воды.

Зафиксированы в регионе и трагические инциденты на воде. В Волковысском районе 12 июня из технического водоема извлекли тело 94-летнего мужчины. Причина утопления устанавливается. В этот же день в Новогрудском районе неподалеку от поселка Любча в воде обнаружили тело женщины. Пока ее личность не установили.-0-