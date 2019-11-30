В Гродно на женщину упал строительный забор

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следователи устанавливают обстоятельства травмирования женщины в Гродно. Такая информация размещена в Telegram-канале Следственного комитета, сообщает БЕЛТА.

По предварительным данным, вечером 29 ноября на улице Горького в Гродно на 40-летнюю жительницу областного центра упало временное строительное ограждение. Женщина получила телесные повреждения. Ее доставили в больницу, и в настоящее время она находится на лечении.

Следователи осмотрели место происшествия, изъяли различные предметы и объекты, по которым планируется провести исследования. Опрошены сотрудники организации, занимающейся установкой временного строительного ограждения, изъята документация фирмы по этому вопросу. Опрошены жильцы соседних домов, работники магазина, находящегося в непосредственной близости с местом происшествия.

Гродненский межрайонный отдел Следственного комитета проводит проверку.-0-