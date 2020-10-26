26 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно неизвестный сообщил о минировании горисполкома. Взрывных устройств не обнаружено, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Гродненского облисполкома Евгений Дудко.

Сегодня около 10.30 с мобильного телефона в горисполком позвонил неизвестный, который сообщил о минировании здания.

"На место незамедлительно прибыла группа разминирования, представители экстренных служб. Сообщение об опасности не подтвердилось. Взрывных устройств не обнаружено", - сообщил Евгений Дудко.

Люди из здания не эвакуировались. Сейчас горисполком работает в штатном режиме, с учетом, конечно, санитарно-эпидемиологических норм.

По факту звонка проводится проверка.-0-