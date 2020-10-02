В Гродно неравнодушный очевидец помог задержать пьяного водителя

2 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Благодаря звонку неравнодушного гражданина правоохранители задержали нетрезвого водителя в Гродно. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Звонок о том, что по проспекту Космонавтов в Гродно движется "Рено" с, возможно, нетрезвым водителем за рулем, в дежурную часть ГАИ поступил вечером 1 октября. Очевидец следовал за подозрительным авто, передавая инспекторам направление его движения.

"Водителя задержали на перекресте улицы Белуша и проспекта Румлевского. Чтобы нарушитель не скрылся, инспектор заглушил двигатель в его автомобиле. 55-летнего мужчину отвезли на медицинское освидетельствование", - отметили в ГАИ.

Подозрения подтвердились, содержание алкоголя у нарушителя составило около 1,2 промилле. Мужчина пояснил, что за час до поездки выпил пива.

"Если вы стали очевидцем того, что транспортным средством управляет водитель в состоянии опьянения или на проезжей части находится нетрезвый пешеход или велосипедист, сообщите по номеру 102", - обратились к гражданам в ГАИ.-0-