В Гродно обвиняемую в незаконном обороте метамфетамина и марихуаны приговорили к 8 годам колонии

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Гродненского района приговорил обвиняемую в незаконном обороте метамфетамина и марихуаны и их перемещении через границу ЕАЭС к 8 годам колонии, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Гродненской области.

Как установлено в ходе суда, обвиняемая в июне 2021 года в Польше незаконно с целью последующего сбыта приобрела вещество, содержавшее в своем составе амфетамин массой не менее 9,33 г, а также марихуану массой не менее 6,73 г. Затем она, находясь в состоянии наркотического опьянения, перевезла в Беларусь через РПТО "Брузги-2" эти субстанции в полости своего тела в свертках, которые были у нее изъяты при осмотре в медицинском учреждении.

С учетом представленных государственным обвинителем доказательств суд Гродненского района вынес обвинительный приговор. Кроме наказания в виде лишения свободы в колонии общего режима, обвиняемой назначен штраф в размере 600 БВ (1 БВ - Br29).

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-