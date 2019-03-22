В Гродно очевидец помог задержать пьяного водителя

22 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно очевидец помог задержать водителя с восьмикратным превышением алкоголя. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Житель Гродно обратил внимание на странное поведение водителя "Ауди". На парковке у дома по улице Наполеона Орды легковушка хаотично двигалась, периодически автомобиль наезжал на бордюры.

"В какой-то момент машина заглохла, а водитель, откинувшись на сиденье, заснул. Очевидцу такое поведение показалось странным, и он позвонил в милицию", - сообщили в ГАИ региона.

Водитель был пьян. Он пояснил, что выпил бутылку водки, а потом решил переставить машину бывшей жены, которая в это время была на работе.-0-