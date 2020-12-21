В Гродно очевидец помог задержать пьяного водителя

21 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно неравнодушный очевидец помог задержать сильно пьяного водителя. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Днем 19 декабря у магазина по улице 1 мая мужчина обратил внимание на "Фиат". За руль легковушки сел по виду нетрезвый человек. Автомобиль начал движение.

Очевидец подбежал к "Фиату", остановил его и достал ключи из замка зажигания. Он также вывел водителя из машины и вызвал правоохранителей.

"Дальнейшее разбирательство проводили сотрудники Госавтоинспекции. 48-летнего водителя отвезли на медицинское освидетельствование, которое показало 2,8 промилле алкоголя в организме", - сообщили в ГАИ.

В протоколе опроса нарушитель сообщил, что накануне выпил литр вина. Затем почему-то решил перегнать машину.-0-