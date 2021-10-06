6 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно очевидец помог задержать пьяного водителя после того, как тот совершил аварию. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария произошла вечером 5 октября на улице Томина в областном центре. Автомобиль "Рено" врезался сначала в забор, а потом в припаркованный "Фиат". Очевидец, обративший внимание на шум, увидел, что водитель пьян, поэтому забрал у него ключи от авто и вызвал ГАИ.

"Прибывшие инспекторы отвезли водителя на освидетельствование. Мужчина от его прохождения отказался и пояснил, что до происшествия пил коньяк", - прокомментировали случившееся в ГАИ.

Выяснилось, что 35-летнего мужчину в сентябре уже задерживали за езду в нетрезвом виде. Теперь ему грозит уголовная ответственность.-0-