В Гродно очевидец помог задержать пьяного водителя внедорожника

27 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно неравнодушный очевидец помог задержать пьяного водителя. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Вечером 26 ноября на ул.Репина мужчина обратил внимание на странную манеру езды внедорожника "Санг Йонг". Автомобиль вилял по дороге, ускорялся и тормозил. В какой-то момент внедорожник остановился, очевидец подошел и почувствовал сильный запах алкоголя от водителя. Мужчина вызвал ГАИ и оставался на месте до приезда инспекторов.

"Водителя автомобиля доставили в учреждение здравоохранения для прохождения медицинского освидетельствования. Его результат - 2,88 промилле", - рассказали в ГАИ.

В протоколе опроса водитель указал, что выпил 350 г водки, а потом решил перегнать автомобиль из гаража к дому. Сейчас ему грозят внушительный штраф и лишение права управления транспортным средством сроком на 3 года.

В среднем в области за пьяную езду задерживают 4-5 водителей в сутки. К выходным, как правило, количество таких нарушителей увеличивается.

"Если вы стали очевидцем того, что транспортным средством управляет водитель в состоянии опьянения или на проезжей части находится нетрезвый пешеход или велосипедист, сообщите по номеру 102", - обратились к гражданам в ГАИ.-0-