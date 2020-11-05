5 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно очевидцы помогли задержать нетрезвого водителя. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Вечером 4 ноября неравнодушный житель Гродно сообщил в дежурную часть ГАИ о возможно нетрезвом водителе в микрорайоне Южный.

На место незамедлительно выехали сотрудники подразделения "Дельта". На улице Осенней они обратили внимание на "Мерседес", схожий по описаниям. Водитель легковушки на включенные проблесковые маячки и сирену на автомобиле ГАИ не отреагировал и продолжил движение. Вскоре его остановили.

"У 33-летнего мужчины были признаки алкогольного опьянения. Однако он отказался от медосвидетельствования, пояснив, что ранее выпил лишь несколько ложек валерьянки", - рассказали в ГАИ.

На нарушителя составили 3 протокола. Ему грозит штраф до 100 базовых величин (1БВ - Br27) и лишение прав на три года.

В ГАИ обращаются к гражданам с просьбой сообщать о нетрезвых водителях или пешеходах на проезжей части. Такой звонок может спасти чью-то жизнь.-0-