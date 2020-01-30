В Гродно оглашен приговор мужчине, который облил жену бензином и поджег

30 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно постановлен приговор по уголовному делу об убийстве, совершенном с особой жестокостью. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе областного суда.

Судебной коллегией по уголовным делам Гродненского областного суда рассмотрено уголовное дело по обвинению жителя Зельвы в совершении преступления, предусмотренного п.6 ч.2 ст.139 (убийство с особой жестокостью) УК.

В июне 2019 года обвиняемый поссорился с женой. Во время конфликта он облил ее бензином и поджег. От обширных ожогов женщина скончалась. В момент совершения преступления мужчина был пьян.

Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Кроме того, мужчина пройдет принудительное лечение от хронического алкоголизма.

Приговор с законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.-0-