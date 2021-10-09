В Гродно парень бегал по крыше и капоту чужого авто

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гродно парень бегал по крыше и капоту чужого автомобиля и повредил его, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.
Ночью 7 октября в правоохранительные органы поступило сообщение о повреждении автомобиля. На место происшествия выбыла следственно-оперативная группа.
"Предварительно установлено, что 20-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения бегал по крыше и капоту чужого автомобиля, а его друг в это время снимал все на телефон. Происходящее увидел прохожий и сообщил в милицию. В ходе допроса подозреваемый так и не смог внятно объяснить свой поступок", - рассказали в СК.
Следователи провели осмотр места происшествия, допросили подозреваемого, потерпевшего и свидетелей, назначили ряд экспертных исследований, осмотрели и приобщили к материалам уголовного дела видеозапись, которая зафиксировала обстоятельства совершенного преступления.
В отношении 20-летнего парня возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.339 (хулиганство) УК Беларуси. Подозреваемый задержан.-0-