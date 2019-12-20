В Гродно пассажирка выпала из маршрутки

20 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно пассажирка выпала из внезапно начавшей движение маршрутки, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Пенсионерка садилась в микроавтобус 15-го маршрута на остановке "Кинотеатр "Восток". Машина была оборудована автоматической системой закрытия дверей, но водитель начал движение с открытой дверью. Пассажирку он не заметил.

"Женщина оказалась в затруднительной ситуации: она стоит на подножке, дверь не закрыта, а микроавтобус движется. В итоге она выпала из маршрутки", - рассказали в милиции. У 75-летней женщины диагностирован ушиб грудной клетки, кроме того она сломала палец.

Сейчас действиям водителя дается правовая оценка.-0-