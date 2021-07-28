28 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно пенсионер напал на девушку-подростка. Возбуждено уголовное дело, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Три несовершеннолетние подружки укрывались от дождя в беседке. Там же непогоду решил переждать 60-летний мужчина, который попробовал завязать с девушками беседу. "В процессе он ущипнул одну из них. После того как девушка возмутилась, мужчина схватил ее за волосы и стал таскать по беседке. Испугавшись криков подруг, он скрылся в подъезде", - рассказали в милиции.

Подозреваемого задержали по горячим следам. По статье "Хулиганство" возбуждено уголовное дело.-0-