В Гродно пенсионерка перевела мошенникам более Br50 тыс. за мнимый выигрыш

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гродненский межрайонный отдел Следственного комитета расследует уголовное дело о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Об этом БЕЛТА сообщили в СК.

В ноябре 62-летняя жительница Гродно в социальной сети получила сообщение от неизвестного ей пользователя, в котором сообщалось, что в случае подписки на его аккаунт она получит выигрыш в размере $6 тыс.

"Женщина стала вести переписку с пользователем, подписалась на его аккаунт. Ей пояснили, что для получения выигрыша необходимо уплатить налог. На указанный счет пенсионерка перевела первоначально указанную сумму в размере свыше Br200. Однако после проведения транзакции выигранные деньги она так и не получила. Мошенники стали повышать сумму лимита, необходимую для того, чтобы забрать выигрыш. Женщина верила в данную историю. При этом когда перечисленные ею деньги превысили сумму якобы полученного выигрыша, она все равно продолжила переводы денежных средств. В переписке ее заверяли, что переведенные деньги будут возвращены вместе с выигрышем", - рассказали в ведомстве.

Когда о происходящем узнали дети жительницы Гродно, они сразу же запретили ей пересылать какие-либо суммы, так как понимали, что подобным образом действуют мошенники. Однако и это не остановило 62-летнюю жительницу областного центра. Злоумышленник стал писать ей с другого аккаунта, женщина продолжила перечислять указанные им суммы.

В общей сложности доверчивая пенсионерка совершила более 40 транзакций и перечислила на указанные злоумышленниками счета более Br40 тыс., а также более $4 тыс.

В настоящее время потерпевшая допрошена по обстоятельствам произошедшего, изучена ее переписка в социальных сетях, запрошены сведения о переводах, проводится комплекс мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к преступлению.-0-