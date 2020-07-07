В Гродно пешеход помог задержать пьяного водителя

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7 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно благодаря неравнодушному пешеходу удалось задержать пьяного водителя мопеда. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.
Житель Гродно с семьей вышел из магазина по улице Дубко. На пешеходном переходе мимо них на большой скорости промчался мопед. Вскоре он припарковался на стоянке. Пешеход направился к лихачу. От того резко пахло алкоголем, походка была неуверенной.
Глава семейства вызвал ГАИ. Медицинское освидетельствование подтвердило подозрения - в организме нарушителя было 2,3 промилле алкоголя.
"Водитель мопеда пояснил, что выпил 200 грамм водки и решил съездить в магазин. Водительского удостоверения у 51-летнего мужчины не было", - рассказали в ГАИ.-0-