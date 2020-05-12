В Гродно пьяного водителя задержали благодаря звонку очевидца

12 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно благодаря сообщению о подозрительном вождении задержали пьяного водителя. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

В среднем за сутки на территории области сотрудники ГАИ задерживают 4-5 водителей, управляющих автотранспортом в состоянии опьянения. В выходные их количество зачастую возрастает. Например, 9 и 10 мая выявлено 15 таких нарушителей, некоторые из них - благодаря сообщениям неравнодушных граждан.

"Ночью 9 мая поступила информация о потенциально нетрезвом водителе автомобиля "Форд" на переулке Южном в Гродно. Наряд ГАИ по ориентировке задержал автомобиль. У водителя действительно имелись признаки алкогольного опьянения", - сообщили в ГАИ. Медицинское освидетельствование выявило более чем трехкратное превышение допустимого показателя алкоголя.

Нарушителем оказался 19-летний учащийся одного из колледжей. По его словам, до этого он выпил с другом пива. Права молодой человек получил ровно за год до нарушения. Теперь ему грозит штраф и лишение водительского удостоверения на 3 года.-0-