В Гродно пьяный бесправник бросил машину и попытался убежать от ГАИ

19 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно пьяный бесправник бросил машину и попытался убежать от инспекторов, его задержали. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.
Сотрудники ГАИ утром обратили внимание на легковую "Ауди", проехавшую один из перекрестков по ул.Дзержинского на красный свет. Инспекторы направились вслед за машиной. "Легковушка свернула во дворы и остановилась. Из машины выскочил водитель и попытался убежать, но вскоре был задержан", - сообщили в ГАИ.
Выяснилась и причина такого поведения: мужчина был пьян. По его словам, вечером он пил водку, а утром решил сесть за руль. В организме 29-летнего мужчины выявили 0,9 промилле алкоголя. К слову, водительского удостоверения у него нет. В мае прошлого года он уже задерживался за вождение в нетрезвом виде.-0-