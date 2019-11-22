В Гродно пьяный бесправник после ДТП попытался сбежать от милиционеров

22 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно пьяный бесправник после мелкого ДТП попытался сбежать от сотрудников милиции, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

ДТП произошло днем 21 ноября в одном из дворов жилого района Фолюш. "Форд" под управлением мужчины 1978 года рождения при движении задним ходом повредил "Ситроен". Очевидец сообщил об инциденте в милицию. Водитель "Форда" попытался сбежать от правоохранителей, но был задержан и доставлен на освидетельствование. Оказалось, в организме нарушителя содержалось около 3 промилле алкоголя.

"Как выяснилось позже, мужчина уже задерживался нетрезвым за рулем. Теперь ему грозит уголовная ответственность", - отметили в ГАИ региона.-0-