13 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно пьяный бесправник уходил от погони и попал в аварию. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД облисполкома.

Ночью 11 октября на ул.Гагарина наряд департамента охраны обратил внимание на автомобиль "Ауди", который толкал мужчина, еще один человек сидел за рулем. Милиционеры остановились спросить, не нужна ли помощь.

"У водителя были признаки алкогольного опьянения. Сотрудники МВД вышли из служебного автомобиля и направились к легковушке. Водитель "Ауди" нажал на педаль газа и попытался скрыться", - рассказали в милиции.

На перекрестке улиц Николаева и Титова "Ауди" влетела в бордюр. Водителя задержали, впоследствии он отказался от прохождения медосвидетельствования. Мужчина пояснил, что ранее выпил водки, а в машину сел, чтобы погреться.

К слову, его уже задерживали за езду в нетрезвом состоянии в августе этого года. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.-0-