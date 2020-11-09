В Гродно пьяный таксист вез пассажира

9 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно задержали пьяного водителя за рулем такси. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

"Шкоду" службы такси остановили на переулке Победы в ночь на 9 ноября. В машине был пассажир.

"При разговоре с водителем у него были выявлены признаки алкогольного опьянения. Доводы инспекторов подтвердило медицинское освидетельствование, результат - 1.99 промилле", - сообщили в ГАИ.

В протоколе опроса мужчина указал, что во время смены пил лишь квас и энергетик, а спиртного не употреблял. В отношении водителя начат административный процесс. Ему грозит штраф до 100 базовых величин (1БВ - Br27) с лишением права управления транспортным средством сроком на три года.

В ГАИ обращаются к гражданам с просьбой сообщать о нетрезвых водителях или пешеходах на проезжей части. Такой звонок может спасти чью-то жизнь.-0-