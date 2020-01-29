В Гродно пьяный водитель сбил пешехода и скрылся, но вскоре был задержан

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29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гродно пьяный водитель сбил на переходе женщину и скрылся, но был задержан сотрудниками Департамента охраны. Информацию об этом разместила в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.
По данным пресс-секретаря, накануне около 19.30 на пересечении улиц Горького и Калиновского в Гродно автомобиль сбил 56-летнюю местную жительницу. Женщина переходила дорогу на зеленый свет. Водитель с места ДТП скрылся. Однако вскоре его остановили сотрудники Ленинского отдела Департамента охраны. Экспертиза выявила в крови мужчины 2,3 промилле алкоголя.
Пострадавшая с различными травмами и ушибами госпитализирована. По факту ДТП проводится проверка.-0-