В Гродно пьяный водитель спровоцировал погоню и аварию

1 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно пьяный водитель уходил от погони ГАИ и устроил аварию. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Инспекторы ГАИ на улице Богуцкого обратили внимание на автомобиль "Рено". На сигнал об остановке водитель легковушки не отреагировал, а наоборот, увеличил скорость и попытался скрыться. "За перекрестком с улицей Врублевского водитель свернул направо в сторону гаражей. На пересечении с Промысловым проездом хотел повернуть налево, но не справился с управлением и столкнулся с автомобилем "Фольксваген". После этого нарушителя задержали", - рассказали в ГАИ.

За рулем был 23-летний молодой человек. По его словам, за час до происшествия он выпил бутылку водки и решил поехать на автомобиле домой. Нарушитель пояснил, что видел, как за ним едет автомобиль ГАИ с включенными маячками, но был уверен, что сможет скрыться от погони. Содержание алкоголя в организме водителя составило около 2 промилле.

Ранее молодой человек уже дважды лишался водительского удостоверения - за создание аварийной обстановки и оставление места ДТП.-0-