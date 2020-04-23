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23 апреля 2020, 11:35

В Гродно пьяный водитель врезался в забор при попытке скрыться от ГАИ

Фото из архива
Фото из архива

23 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно пьяный водитель попал в аварию, пытаясь скрыться от правоохранителей, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД облисполкома.

Вечером 21 апреля инспекторы ГАИ несли службу на улице Дзержинского. Они решили остановить для проверки документов двигавшийся в направлении улицы Терешковой "Фиат". На сигнал жезлом водитель отреагировал увеличением скорости.

"Преследование не было долгим. При повороте налево в переулок Дзержинского он не справился с управлением. Автомобиль врезался в забор", - рассказали в ГАИ.

За рулем был 20-летний парень. Медосвидетельствование выявило у него 3 промилле алкоголя. Молодой человек пояснил, что пил пиво, а потом решил съездить за добавкой в магазин. Водительское удостоверение он получил в прошлом году.-0-

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