В Гродно пьяный водитель врезался в забор при попытке скрыться от ГАИ

23 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно пьяный водитель попал в аварию, пытаясь скрыться от правоохранителей, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД облисполкома.

Вечером 21 апреля инспекторы ГАИ несли службу на улице Дзержинского. Они решили остановить для проверки документов двигавшийся в направлении улицы Терешковой "Фиат". На сигнал жезлом водитель отреагировал увеличением скорости.

"Преследование не было долгим. При повороте налево в переулок Дзержинского он не справился с управлением. Автомобиль врезался в забор", - рассказали в ГАИ.

За рулем был 20-летний парень. Медосвидетельствование выявило у него 3 промилле алкоголя. Молодой человек пояснил, что пил пиво, а потом решил съездить за добавкой в магазин. Водительское удостоверение он получил в прошлом году.-0-