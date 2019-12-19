В Гродно подросток украл плюшевого медведя на ярмарке, это случайно сняли на видео

19 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В центре Гродно подросток открыто похитил с витрины плюшевого медведя. Момент преступления попал на видео очевидца, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

В милицию обратилась продавец одной из торговых точек праздничной ярмарки на площади Ленина. Девушка рассказала, что с витрины открыто похитили большого плюшевого медведя. Неизвестный схватил игрушку и убежал.

"На место выезжала следственно-оперативная группа. Вскоре правоохранители получили и видео момента преступления. Его случайно сняла жительница Гродно. В этот момент она хотела запечатлеть панораму украшенной площади", - рассказали в милиции.

На следующий день был задержан подозреваемый. Им оказался молодой человек 2002 года рождения. Похищенного медведя он успел подарить знакомой.

Сейчас действиям подозреваемого дается правовая оценка.-0-