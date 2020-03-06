В Гродно после столкновения на перекрестке перевернулась легковушка

6 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/ В Гродно после столкновения на перекрестке перевернулось легковое авто, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Сегодня около 13 часов на пересечении проспекта Купалы и улицы Пестрака столкнулись два "Ситроена" - легковушка и минивен. Водитель первой машины, по предварительной информации, выехала на перекресток на запрещающий сигнал светофора. В это время со стороны гостиницы "Турист" двигался минивен. Избежать столкновения не удалось.

"От удара автомобиль "Ситроен С3" опрокинулся, а женщине-водителю понадобилась помощь медиков. От более серьезных травм ее уберегло использование ремней безопасности", - рассказали в ГАИ.

По факту ДТП проводится проверка.-0-