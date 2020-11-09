В Гродно пострадал мотоциклист: он пытался объехать выбежавшего на дорогу ребенка

Фото из архива
9 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно в аварии пострадал мотоциклист. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.
Авария произошла 8 ноября около 17.00 на ул.Суворова. 32-летний мотоциклист двигался в направлении ул. Советских Пограничников. В какой-то момент перед "Ямахой" оказался ребенок, перебегавший проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. Водитель попытался избежать наезда, мотоцикл упал и врезался в стоящую на остановке легковушку.
"После ДТП мотоциклисту понадобилась помощь. Мужчина с переломом грудных позвонков госпитализирован", - рассказали в ГАИ.
По факту аварии проводится проверка.-0-