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20 ноября 2020, 09:46

В Гродно повредили машину милиционера - возбуждено уголовное дело

Фото Следственного комитета
Фото Следственного комитета

20 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. По факту повреждения автомобиля в Гродно возбуждено уголовное дело. Информация об этом размещена в Telegram-канале СК, сообщает БЕЛТА.

Сегодня около половины второго ночи в милицию поступило сообщение о похожем на взрыв хлопке в одном из дворов в Гродно. На место выехала следственно-оперативная группа. Установлено, что неизвестные повредили легковую "Шкоду", принадлежащую 41-летнему мужчине, сотруднику милиции. Он пояснил, что подробные данные о нем ранее были размещены в одном из радикальных Telegram-каналов.

Взрывом повреждена передняя часть "Шкоды". Также повреждения получили три припаркованных рядом авто.

Следователи осмотрели место происшествия, зафиксировали следовую картину. Назначены необходимые исследования, допрошены потерпевшие и свидетели, изъяты и осмотрены записи камер видеонаблюдения.

Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст. 218 УК (умышленное повреждение имущества, совершенное общеопасным способом). Причастные к преступлению устанавливаются.-0-

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