В Гродно при пожаре в девятиэтажке эвакуировали 18 человек

14 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно при пожаре квартиры в девятиэтажном доме по проспекту Космонавтов спасли двух человек и эвакуировали 18, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.

Информация о пожаре в трехкомнатной квартире на 6-м этаже поступила спасателям 14 октября в 2.29. Работники МЧС спасли хозяина квартиры 1952 года рождения и гостью 1990 года рождения. Ее с ожогами I-II степени 2% тела и отравлением продуктами горения госпитализировали. С верхних этажей эвакуировали 18 человек.

Пожар уничтожил имущество в жилой комнате, закопчены стены и потолок в квартире. Причина произошедшего устанавливается.-0-