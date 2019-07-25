В Гродно при пожаре в квартире пятиэтажки эвакуированы 15 человек

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пожар произошел в квартире на втором этаже пятиэтажного жилого дома в Гродно по ул. Лиможа, эвакуированы 15 человек, сообщили БЕЛТА в Гродненском областном управлении МЧС.

Информация о пожаре поступила спасателям 24 июля в 17.16. Работники МЧС спасли хозяина квартиры, который с отравлением продуктами горения был госпитализирован. Из расположенных выше квартир подъезда эвакуированы 15 человек.

В одной из четырех комнат огонь повредил имущество, оконную раму, в квартире и подъезде закопчены стены и потолок.

Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия - нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.-0-