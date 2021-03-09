В Гродно при пожаре в квартире погиб мужчина

Фото МЧС

9 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно при пожаре погиб пенсионер. Из квартиры спасены его жена и сын, еще 30 жильцов дома эвакуированы, сообщили БЕЛТА в Гродненском областном управлении МЧС. Сегодня в 11.00 диспетчеру Гродненского городского отдела МЧС поступило сообщение о пожаре в девятиэтажном доме по ул.Терешковой. На место незамедлительно направились пять пожарных расчетов и службы взаимодействия. Из окна квартиры на 3-м этаже шел плотный дым. Выяснилось, что в квартире перед пожаром были хозяева, пенсионеры 1949 года рождения, их 40-летний сын, а также внук 2009 года рождения. Именно он, почувствовав запах гари, вышел на лестничную площадку и позвонил по номеру 101. "Прибывшие спасатели приступили к поиску в горящей квартире людей. В нескольких метрах от входа они обнаружили мужчину с признаками ожогов. На него надели маску для защиты органов дыхания и под руки вывели на свежий воздух. Спасенного госпитализировали. Второе звено огнеборцев обнаружило в кухне хозяйку. Женщину в защитной маске вынесли на лестничную площадку. Ей госпитализация не потребовалась", - рассказали в МЧС. В дальней комнате, где находился очаг возгорания, бойцы МЧС обнаружили мужа хозяйки. Он без сознания лежал на кровати. Мужчину передали бригаде скорой медицинской помощи, которая через несколько минут констатировала его смерть. Кроме того, из расположенных выше квартир спасатели эвакуировали 30 жильцов, в том числе 6 детей. Возгорание ликвидировали при помощи ручного пожарного ствола. Огнем повреждено имущество в жилой комнате, закопчены стены. Жилище пригодно для дальнейшего проживания. Обстоятельства и причину происшедшего устанавливают специалисты Следственного комитета.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!