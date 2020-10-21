В Гродно при пожаре в квартире погибла женщина

21 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно при пожаре погибла хозяйка квартиры. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.

20 октября около 20.00 в службу 101 поступило сообщение о пожаре в квартире, расположенной на 4-м этаже жилого дома по улице Василька. В подъезде было сильное задымление.

В квартире в жилой комнате спасатели обнаружили на диване уже без признаков жизни хозяйку квартиры 1976 года рождения.

Огнем уничтожена кровать, закопчены стены и потолок, повреждено имущество в комнате. Со слов соседей, женщина курила. Неосторожное курение - основная версия возникновения пожара.-0-