В Гродно при пожаре в многоэтажке эвакуированы 10 человек

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гродно при пожаре в многоквартирном доме эвакуированы 10 человек, сообщили БЕЛТА в Гродненском областном управлении МЧС.
Сообщение о пожаре в двухкомнатной квартире, расположенной на седьмом этаже девятиэтажного многоквартирного жилого дома в Гродно по улице Южная поступило спасателям 20 августа в 15.16. Работниками МЧС спасен хозяин квартиры, который с отравлением продуктами горения госпитализирован. Из квартир, расположенных на 7, 8, 9 этажах по лестничному маршу эвакуированы 10 человек.
Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия - нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования (короткое замыкание электропроводки).-0-
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