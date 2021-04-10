В Гродно при пожаре в многоэтажке спасен мужчина

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. При пожаре в многоквартирном доме в Гродно работники МЧС спасли мужчину, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Житель многоэтажного дома по ул. Дзержинского 9 апреля в 22.55 сообщил в службу 101 о пожаре в соседней квартире на шестом этаже.

Расчеты пожарных аварийно-спасательных частей Гродно незамедлительно направились по указанному адресу и приступили к тушению возгорания через балкон, используя автолестницу, а также проложив рукавные линии по лестничной клетке. Одновременно была организована эвакуация проживающих вблизи очага возгорания, а также поиск людей в горящей квартире.

Пожарные при обследовании задымленной лестничной клетки обнаружили лежавшего на полу 60-летнего хозяина горевшей квартиры, который был без сознания. Спасатели надели на него маску, вынесли на свежий воздух и передали бригаде скорой помощи. Медработники привели спасенного в чувство и госпитализировали.

Огнем повреждено имущество в жилой комнате, закопчены стены и потолок в квартире. Эвакуированы 27 человек (в том числе двое детей двух и четырех лет).

Предполагаемая причина произошедшего - неосторожное обращение с огнем при курении.-0-