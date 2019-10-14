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Происшествия
14 октября 2019, 08:09

В Гродно при пожаре в жилом доме погиб мужчина

Фото из архива
Фото из архива

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гродно 13 октября при пожаре в жилом доме погиб хозяин горевшей квартиры, сообщили БЕЛТА в Гродненском областном управлении Министерства по чрезвычайным ситуациям.

"Сообщение о пожаре в квартире жилого дома по ул. Дзержинского поступило 13 октября в 20.55, - рассказали в ведомстве. - Работниками МЧС спасен находившийся в гостях мужчина 1983 года рождения, который с отравлением продуктами горения госпитализирован. К сожалению, хозяин квартиры, 1976 года рождения погиб, его смерть констатировала бригадой скорой медицинской помощи".

В результате возгорания повреждена мебель и имущество в комнате, закопчены стены и потолок.

Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с огнем при курении.-0-

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Гродно МЧС пожар смерть
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