В Гродно при пожаре в жилом доме погиб мужчина

Фото из архива
14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гродно 13 октября при пожаре в жилом доме погиб хозяин горевшей квартиры, сообщили БЕЛТА в Гродненском областном управлении Министерства по чрезвычайным ситуациям.
"Сообщение о пожаре в квартире жилого дома по ул. Дзержинского поступило 13 октября в 20.55, - рассказали в ведомстве. - Работниками МЧС спасен находившийся в гостях мужчина 1983 года рождения, который с отравлением продуктами горения госпитализирован. К сожалению, хозяин квартиры, 1976 года рождения погиб, его смерть констатировала бригадой скорой медицинской помощи".
В результате возгорания повреждена мебель и имущество в комнате, закопчены стены и потолок.
Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с огнем при курении.-0-