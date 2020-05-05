В Гродно при столкновении с кроссовером пострадал мотоциклист

5 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно на перекрестке столкнулись кроссовер и мотоцикл. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария произошла вечером 4 мая на пересечении проспекта Купалы и улицы Пестрака. 54-летний водитель кроссовера поворачивал налево. В это время по встречной полосе в направлении универсама "Брест" двигался мотоциклист. Водитель автомобиля, по его словам, не заметил двухколесный транспорт. Произошло столкновение, в результате которого 31-летний мотоциклист с переломом ключицы госпитализирован.

По факту ДТП проводится проверка.-0-